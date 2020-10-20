我駐斐代表處人員辦國慶活動遭陸方外交官打傷，卻隱忍多日未揭露，外交部長吳釗燮今在立院說，我國「駐斐濟大使館」已正式跟斐濟的外交部與警政署做完整說明，並提出人證、物證、事證，希望為我國的外交人員在司法上討回公道。國民黨考紀會主委葉慶元說，我外館人員第一時間應依斐濟刑法向警方提出「侵入建築物罪」；國際事務部主任李大中則指出，外交部必須解釋為何這麼多天之後才被動證實、公開？

葉慶元在臉書表示，我國在斐濟的私人酒店舉辦國慶酒會，對岸大使館的人員硬闖會場，被我方攔下，對方居然惡人先告狀，向警方報案說我方外館人員觸犯攻擊罪？

他說，其實，我國外館人員第一時間應該向斐濟警方報案，主張依照斐濟刑法第197條，對方外館人員觸犯了侵入建築物罪（criminal trespass），依法可處一年以下有期徒刑。至於斐濟法院會不會接受對方外交人員刑事豁免權的主張，那是對方要去跟斐濟法院舉證的事由，我們不必自縛手腳。

李大中則針對吳釗燮今早的說法表示，政府應該釐清來龍去脈，該還我外交人員尊嚴與公道的必須要還，外交部必須解釋為何這麼多天之後才被動證實、公開？尤其吳釗燮今天早上才回應媒體說，外交部會做所有駐外人員的後盾，為國家最高的外交利益打拚。

李大中。（黃福其攝）

至於吳釗燮回應此事時，主動將「駐斐濟代表處」升級為「駐斐濟大使館」。李大中說，吳這麼說的意思讓人搞不清楚，重點是我們在當地使用的正式官方名稱是什麼，斐濟方面是否接受？或只是自己稱呼是大使館。

(中時 )