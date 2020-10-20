臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，流感疫苗不足和口罩搶購風波一樣，雖有民怨，但目前看來尚未完全擴大。(擷取自聲量看政治)

公費流感疫苗掀搶打潮，引發幼童、年長者打不到的疑慮，衛福部上周五緊急宣布暫緩50至64歲族群接種，引起民怨！臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，此事和口罩搶購風波一樣，雖有民怨，但目前看來尚未完全擴大，尚在可以危機處理的範圍內。有網友回文問及「請問在這個議題上面，可以看得出阿中部長的聲量如何嗎？」該粉專則回應「被挨罵」。

流感疫苗決策反覆，引發全台民怨沸騰，國民黨今則開記者會，並彙整三大亂象，包括疫苗數量不足，引發民眾恐慌、未能比照去年分批施打，再演排隊潮以及政策反覆，基層難以因應。

國民黨質疑中央政府決策失當，未因應局勢提前部署，導致基層公務員疲於奔命，全台民眾恐慌打不到疫苗。國民黨強調，錯誤決策造成民怨沸騰，絕非行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中一句道歉即可了事，政院應儘速提出治本作法，讓地方有所遵循並安定民心。

「聲量看政治」則指出，公費流感疫苗不足搶打，約在8日開始出現訊號，自12日到15日之間地方呼救訊息最強烈。12日後就是反對黨借力批判陳時中的聲音。該粉專提及，網友的輿論反饋在12日來到第一波高峰，在17日宣布50至64歲暫緩施打，再一波高峰。不過一如口罩搶購風波，確有民怨，但目前看來尚未完全擴大，尚在可以危機處理的範圍內。

有網友則回文問及，在這個議題上面，可以看得出阿中部長的聲量如何嗎？該粉專則回應「被挨罵」。

(中時新聞網)