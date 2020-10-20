陸軍十軍團砲兵第五八指揮部吳姓女中士，去年在彰化某營區服務時，搬走營區5箱阿薩姆紅茶、奶茶飲料，並開車載回台中家中供親屬飲用，事後被同僚發現，他才將搬走的5箱飲料歸還；判決書指，吳姓女中士表示有徵詢同意並非偷竊，但法官不採信，訊後將吳姓女中士依陸海空軍刑法判處拘役15日，得易科罰金。

判決書指出，吳姓女中士去年11月29日中午，在營區內搬了2箱阿薩姆紅茶，3箱阿薩姆奶茶到自己車上，市價約1080元，被同僚發現後，同年12月6日、12日才將竊得的飲料歸還，事後遭台中憲兵隊移送彰化地檢署偵查起訴。

吳女遭逮後，承認有搬走５箱飲料，但並非偷竊，強調以往部隊有多的飲料、麵包，長官都會詢問有無人需要，她並非偷竊，且有徵詢伙委許姓士兵同意，才將飲料搬到車上，且當時有其他官兵在場，也沒有人阻止，如果要偷的話，幹嘛還詢問。

但吳女卻遭同袍打臉，目睹搬飲料的陳姓伙房兵證稱，軍中有階級制度，看到吳姓女中士行為，他只能向上呈報，礙於階級他也不能阻止她搬運。

嚴姓組長則說，飲料沒發完通常會留下庫存，在任務結束前會詢問上級剩下的飲料如何分配，並非伙委能決定，且發放飲料通常為個人，一定是散裝，整箱搬的話必定是庫存品，吳女並非第一年當兵，發放流程不可能不知道。

訊後法官審理，任吳女貪圖小利竊取部隊財務，飯後要求返還卻只搬回２箱，在部隊要求下才又補齊，顯見犯後態度不佳，至今尚未達成和解，因此判處其刑。

(中時 )