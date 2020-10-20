台中市有寵物公園嗎？台中市議員楊典忠20日在市議會質詢指出，6都中新北市有17座，台北市、桃園市各有5座，台中合併10年卻還只有1座寵物公園；市府應重視寵物的活動範圍友善空間，不應口惠而實不至。副市長令狐榮達指出，未來有需求的話，政府會再增加設置。

楊典忠說，台中市這一座是縣市合併前，前台中市長胡志強蓋的，台中市升格直轄市10年未再蓋寵物公園；台中市政府只能發「積極打造寵物公園」的新聞，新北市政府則發佈「帶著毛小孩新北市走春趣」，甚至新北市、台北市還規劃寵物公車，他們是直接牽繩帶著毛小孩一同搭公車到寵物公園遊玩，台中市政府的「積極」根本是在嘴砲而已。

楊典忠指出，台中市已經是全國第二大城，寵物犬隻數目一定也不少，只有一座寵物公園是不夠的，寵物的活動範圍、友善空間應該被重視，打造台中市成為動物友善城市需要市府拿出具體作為，不能口惠而實不至；如都市計畫區公園用地不易尋覓空間，可朝河川高灘地、滯洪池綠地、掩埋場或墓地綠化設施用地規劃。

楊典忠強調，台中市有動保自治條例、動保基金、動保諮詢會議，市政府應該做出重視市民陪伴動物的政策作為，在各區設置寵物公園。

農業局長蔡精強表示，目前寵物運動公園在東區泉源公園已經開放使用，規劃中的寵物公園包括太平區公5公園、南屯區文心森林公園、后里區環保公園，未來會有4座寵物公園；除后里寵物公園因在動物之家旁邊由農業局管理外，其他三座都在公園裡面由建設局管理。

身兼台中市動保諮詢委員會主委的副市長令狐榮達說，，雖然他沒去過泉源寵物公園，但應該和一般寵物公園一樣有草地可以讓寵物跑跳，未來有需求的話，政府應該會增加設置。

(中時 )