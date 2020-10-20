女星小Call感情路在前年8月開花結果，跟香港老公登記結婚，婚後與老公、婆婆「毛毛姐」、阿姨等親友同住，之前她不時分享婚後生活，跟婆婆之間關係相當不錯，沒想到跟老公的感情卻出問題，小Call驚爆老公「不愛了」，結婚才2年就把她推開，讓她很難過。

小Call在《命運好好玩》節目上，大吐夫妻感情苦水，表示當年交往1個月就閃婚，她是浪漫小女人型，透露交往時就喜歡貼近老公，每次靠著相依偎，就覺得很有安全感，因此後來只要一有空檔相處或是睡覺時，「我就喜歡把整個身體黏在他身上」。

如今結婚滿2年快要3年，又因為疫情關係，夫妻倆待在家相處的時間變多，小Call發現老公開始不愛跟她黏在一起，甚至會把她推開，嫌棄地說：「你不要弄著我、你不要靠著我，很熱」，她聽了就不開心，回嘴有什麼好嫌熱，就讓她靠一下又不會怎樣，但老公仍是把她推開，小Call傷心質問：「你是不是不愛我了？」，老公則說沒有不愛，只是真的很熱。

但小Call覺得這種答案不合理，說以前夏天40度時，她黏上去不被嫌熱，如今都秋冬了，怎麼反倒被嫌熱？因此推論老公是沒有過去那麼多激情，小Call也說從婚後至今，兩人發生關係都沒有做防護措施，還試遍了求子秘方，「我能做的幾乎都做了」，但肚皮卻始終沒動靜，讓她大嘆不知什麼時候，才能突破這道關卡。

(中時新聞網)