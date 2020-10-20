公費流感疫苗缺貨，衛福部突然暫緩50歲到64歲民眾施打引民怨，部長陳時中和行政院長蘇貞昌接連道歉。蘇貞昌更形容這場疫苗之亂是喜酒爆桌。對此，國民黨立委李德維痛批蘇貞昌這說法根本不倫不類！

蘇貞昌今赴立院備詢時，更以「喜酒爆桌」來形容疫苗之亂，他表示，國人踴躍打疫苗，這就像請客吃飯，主人家怕客人不來，熱情邀約，結果客人超乎預期，「就是台語說得「爆桌」啦，只好自己人站起來讓一下。」

對此，李德維今也在臉書發文表示，19日，他寫出「疫苗之亂」的三大缺失，之後就聽聞行政院長蘇貞昌也對此道歉。亡羊補牢，時猶未晚，但沒想到蘇貞昌隨即又硬拗所謂「請客爆桌」說，根本不倫不類！

李德維直言，按照蘇貞昌的說法，公費流感疫苗施打是「主人家請客」，民眾踴躍接種是「爆桌」，隱隱然還怪罪客人來太多，才害到主人。暫且不論出包的政府卸責給民眾，「都是They的錯」有多荒謬，蘇貞昌既然用「請客」來比喻，我也就用「請客」來比喻。

李德維感嘆，正如他昨天所說的，今年爆發新冠疫情，專家學者，還包括衛福部長陳時中本人，都老早呼籲民眾務必接種流感疫苗，但竟然沒有準備足夠的疫苗量，就像主人廣邀賓客，竟然沒有準備足夠食材，要不是 白目，要不就是 無能，不然還能怎麼形容？事到如今，別再跳針「有政府，會做事」，「這政府，又出事」，才是全民共識。

(中時新聞網)