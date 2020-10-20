營造產業缺工，讓新建案成本大增，內政部次長花敬群今天表示，營造產業缺工是日趨嚴重的問題，政府還是要很努力的從建築產業的升級狀況來加強，包括新工法的普及、提升，相當程度上是可以減少缺工的壓力。

營造產業缺工，曾引發是否要引進移工等爭議。花敬群今天出席「109年度優良智慧建築作品」頒獎典禮受訪時說，要解決缺工問題，新的工法涉及產業發展及產業規模，都需要政府進一步扶植，才可能讓新工法的量能有效擴大。

他說，解決缺工還是需要一點點時間，但方向上絕對沒有錯，建築4.0智慧化或預鑄模組，這都是政府部門跟民間部門集體合作努力要去改善的方向。

花敬群並提及，未來4年要蓋超過200處約6到7萬戶的社會住宅，原則上都會符合智慧建築的標章。也會選取規模較大的基地，來推動預鑄模組化的工法，讓政府的住宅政策跟建築產業升級能夠結合起來，讓台灣未來建築物該有的樣貌還有建造過程，該有的程序，也都能透過社會住宅的推動，一併找出未來共同路徑。

對於房價高漲，花敬群說，其實房地產的「貴、漲、炒」都是不同層面的問題，現階段對於炒作漲價，相信政府一定會拿出方法來做因應和處理。貴的部分不管透過社會住宅補貼也來降低大家壓力，「現在各部會的溝通也都愈來愈明確，方向也愈來愈清楚」，因應之道最後還是會由行政院統合大家的意見，一次的跟大家說明政府的態度。

此外，針對台灣不動產持有的稅率問題，花敬群則說，台灣不動產持有稅的稅率跟全世界各國來比，其實都沒有太低，也不會太高，所謂稅偏低，講的是稅基，也就是公告地價或房屋平均現值，跟國際來比確實是低很多。這部分的調節一方面估價技術要再提升，也要跟地方政府要有一定的共識跟了解。

花敬群並說，他要強調的是，並不是用市價當稅基，全世界幾乎沒有國家用市價當稅基，而是以市價為基礎的估價結果，可能是市價的兩折三折四折，台灣現在是低於一折，當然是偏低，但這方面是循序漸進不大可能一步要調多少，對社會衝擊太大。

(中時 )