受惠於全球市場龐大交易量，瑞銀集團(UBS)周二報出第三季(7~9月)獲利99%的成長，協助該銀行在投資銀行業務強勁表現，以及在財富管理業務的獲利意外上揚。

該全球最大財富管理公司的淨利攀升至21億美元，超越22位分析師預測的15.5億美元。

作為歐洲主要銀行第一個發布第三季財報的公司，瑞銀獲利強勁，而美國大型銀行則互有表現，專注於交易的銀行獲利豐厚，散戶銀行則受疫情而重創。

瑞銀投資銀行部門第三季稅前利益大漲268%，主要歸功於股票市場交易大增，抵銷了顧問諮詢業務的衰退。資產管理業務獲利則較去年同期成長六倍。

儘管經常性費用下降，以及客戶轉向低利潤的基金，財富管理部門稅前獲利仍達18%的成長，主因為客戶交易的高水準以及瑞銀新增100億美元貸款。分析師原本預測該瑞銀核心部門將出現獲利下滑。

瑞銀管理的資產來到歷史新高的2.754兆美元。然而淨新增資金下滑到14億美元，原因為歐洲、中東和非洲地區中的一位客戶撤走了40億美元資產。

瑞銀執行長安思杰(Sergio Ermotti)在本月為瑞銀任職最後一個月，11月將由前荷蘭ING集團執行長Ralph Hamers接替。瑞銀的投資銀行業務強勁表現，成為安思杰卸任前的一鮮明對比，在其近十年的執行長任期中，他大力裁減該部門，並加大對全球富人的服務。

(時報資訊)