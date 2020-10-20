苗栗縣私立象山森林幼兒園20日參訪苗栗警察分局，藉由寓教於樂的方式了解警察工作。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣私立象山森林幼兒園20日參訪苗栗警察分局，藉由寓教於樂的方式了解警察工作。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣私立象山森林幼兒園20日參訪苗栗警察分局，藉由寓教於樂的方式了解警察工作。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣私立象山森林幼兒園20日參訪苗栗警察分局，藉由寓教於樂的方式了解警察工作。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣私立象山森林幼兒園20日參訪苗栗警察分局，藉由寓教於樂的方式，讓學童更加瞭解警察工作，同時扎根相關淺顯的法令知識、交通常識與規則等，打造安全、健康的成長環境。

象山森林幼兒園學童20日一早興高采烈的大喊：「警察阿姨、叔叔好」，並在警方的介紹下，親眼見識M16步槍、90手槍、防彈衣、指揮棒及反光背心等各項警用裝備，並穿上厚重的防彈背心及戴上防彈頭盔，了解各項警用裝備的作用，也更明白警察工作的辛苦、重要，讓他學童們直呼，「長大後也想當警察保護國家社會」。警方並撥放預防犯罪及交通安全宣導短片，並機會教育相關淺顯的法令知識、交通常識與規則等，吸引學童認真聽講，將法治教育向下扎根。

苗栗警察分局長賴銘助表示，學童透過參觀分局，在輕鬆的心情下，吸收更多有關於犯罪預防及保護自我的基本常識，同時達到法紀教育、向下紮根的效果，藉由不斷的宣導，讓國家未來的主人翁，在安全、健康的環境中茁壯、成長。

(中時 )