北市外牆剝落砸傷路人，引發公安疑慮，北市府要求全市11層以上、屋齡超過15年的4393棟大樓，年底前完成外牆檢測與申報，但每平方公尺竟要價200元，每棟大樓平均檢測費破百萬，總經費逾50億元，因此年限喊卡。都發局20日擬草案，訂出每平方公尺35至62元，每棟大樓均測費17至31萬元，檢測時間也往後延。

都發局7月發文要求各大樓管委會，年底前須提出外牆診斷檢查及申報，未申報責罰負責人或建物所有權人，最高5萬元，不合格又不改善最高罰10萬元。但議員陳義洲發現，合格認證的大樓檢測技師僅588人，人員不足，使得每平方公尺檢測費從100元漲到200元，未來恐300元天價。

北市外牆剝落砸傷路人，引發公安疑慮，但大樓外牆檢測費卻發生開出天價的情形，都發局訂出參考收費表，調降檢測費。（本報資料照）

「價格荒唐灌水！」陳義洲指出，每棟自宅大樓外牆檢測費約117萬元，還不包括修繕，萬華、大安區公所分別也要140萬、120萬元，北市府市政大樓僅用每平方公尺100元算，竟也達380萬元，一定是有人哄抬價格。

都發局長黃景茂坦言，這種要價他也看傻，所以經訪價後，訂出「參考收費表」，目測診斷價2萬元，還有洗窗機、蜘蛛人（出動高空繩索作業人員）、吊車，其中最低價的洗窗機「檢查打診」每平方公尺35元、單面牆5.88萬元、每棟17.64萬元；最高價的吊車「檢查打診、鬆脫敲除、防水塗料」每平方公尺62元、單面牆10.416萬元、每棟31.248萬元。

黃景茂說，75件具潛在危險建物2021年下旬檢測，510件公有建物2022年1月檢測，3808件私有建物2022年7月檢測；另以地上15層、雙拼30戶建物為例，檢查補助6萬元、診斷8000元；此外也積極培訓、增加技師數量。

(中時 )