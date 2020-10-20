參加婚禮包禮金，禮金數目太少竟遭差別對待！一名網友日前因為剛出社會，經濟況狀還未穩定，因此參加婚禮時禮金只包了1200元，沒想到他發現自己沒有收到喜餅，朋友幫忙詢問之下竟得到「只有包1200我們划不來！」回應，讓他無奈表示「第一次參加婚禮就被洗滿臉真的是蠻不好的回憶。」

該名網友在臉書社團發文表示，他日前參加出社會後第一場婚禮，因為薪水只有22K，生活上有點緊蹦，因此禮金只有包了1200元，不過交了禮金、到了宴會場坐下後發現每個朋友的椅子旁都有放喜餅，只有他沒有，讓他感到很納悶。

後來該網友的朋友因為與新娘媽媽熟識，因此在新郎、新娘逐桌敬酒時，也順便詢問新娘媽媽，沒想到新娘媽媽竟說「因為他只有包1200元，婚宴每桌就12000了，這樣我們划不來啦！」新娘媽媽甚至還轉頭詢問該網友「弟弟你想吃喜餅喔？

還是阿姨拿一兩塊給你吃？」讓整桌氣氛頓時陷入尷尬。

該網友表示，他承認禮金包很少，那時候比較不懂禮數、經濟能力也不好，他和新娘也沒什麼交情就被炸了，不過因為禮金數包得少就拿不到喜餅，甚至被對方家長言語諷刺，讓他不禁難過表示「第一次參加婚禮就被洗滿臉真的是蠻不好的回憶。」甚至還開玩笑說「下次再參加妳的婚禮我會記得包多一點的。」

(中時新聞網)