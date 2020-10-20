參山國家風景區管理處為促銷參山國家風景區美麗山林，特別請來水彩城市速寫畫家鄭開翔，從20日起展開「跟著畫布去旅行、小開老師帶您遊參山」活動，遊客只要尋著鄭開翔筆下12處參山景點合影後上傳，就有機會獲得電動自行車、Switch遊戲主機等多項好禮。

參山處長柯建興說，為響應脊梁山脈旅遊年，特別邀請鄭老師來到獅頭山、梨山及八卦山風景區轄內12個景點進行速寫，透過獨到的繪畫觀點、流暢的水彩技法與美麗溫暖的色調，來呈現參山國家風景區轄內多元的旅遊資源、觀光產業、歷史人文與自然生態，期望透過鄭老師的創作，鼓勵民眾出外踏青旅遊，從畫布中的景色實際深入探索地方特色景點與美食，進而更加認識參山國家風景區。

參山國家風景區管理處請來水彩速寫畫家鄭開翔畫下勸化堂紫陽門。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處指出，鄭開翔是台灣第一位以水彩技法，並以系統化方式記錄台灣街屋文化的全職藝術家與城市速寫畫家，擅長速寫、水彩技法，提倡「用繪畫代替照相打卡」，並曾榮獲台灣世界水彩大賽、台灣國際藝術協會第17屆金藝獎水彩類獎項，畫展足跡遍及臺北、大阪、廈門、新加坡等地。

參山處請來鄭開翔親自畫了12幅畫作，涵括了獅頭山、八卦山及梨山等參山風景區，民眾只要尋著鄭開翔老師筆下所描繪的參山12處景點，實際走訪並與畫作中的景點合照，上傳至活動網站，就有機會獲得電動自行車、Switch遊戲主機、Timberland背包、限定手繪桌曆等多項好禮。活動自即日起至11月30日止。

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