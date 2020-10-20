右二是蕭子秦。(丹鳳高中提供／戴上容新北傳真)

81歲老爺爺昨（19）日行經新北市新莊區丹鳳捷運站一號出口外時，從樓梯上跌倒，頭部不慎遭到撞擊不斷出血，丹鳳高中高三生蕭子秦見義勇用外套按壓傷口止血，並用手托住老爺爺的頭部，等待救護車救援，民眾將他義勇行為PO上網表示「真的很感動」；丹鳳高中校長曾慧媚表示，「與有榮焉」。

網友在臉書社團發文，昨（19）日傍晚6時許，老爺爺欲步出丹鳳捷運站一號出口，卻不慎從階梯跌落，當場頭部受到撞擊造成出血，臥倒於人行道間，一名男同學見狀後，立刻用學校外套協助止血，一旁的民眾也幫忙撥打119。

網友表示，男同學等到救護車前來，才將爺爺交付給醫護人員離去，民眾看見男同學手臂因扶著老爺爺的頭部而手痠狂抖，令人動容並PO文中表示「不知道你是哪個學校的學生，但你的見義勇為與辛勞的支撐，真的很值得鼓勵與嘉許，希望學校能公開表揚。」；有網友看到學生的運動服指出，該生是「丹鳳高中，錯不了的。」

記者致電丹鳳高中校長曾慧媚，曾慧媚表示，蕭子秦是高三生語文實驗班的學生，去年學校舉辦赴日交流活動時，他對蕭子秦音樂才華很有印象，並說蕭子秦是一位「很溫暖的孩子」，此外，蕭子秦的導師歐陽立中也教導有方，平日常常教孩子做人處事的道理。

曾慧媚說，學校感佩蕭同學的善心義舉，除了在晨會時表揚、記功嘉獎以外，因為蕭同學昨天用外套止血，使的那件外套沾滿血跡，因此學校也會再買一件全新的外套送他。

(中時 )