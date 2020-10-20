Sony Mobile今（20）日宣布推出Xperia 1 II鏡湖綠-高效升級版，將記憶體升級到12GB，成為為速度而生的一款5G手機。本次Xperia 1 II鏡湖綠-高效升級版與台灣大哥大獨家合作，即日起至11/3透過指定通路預購，贈原廠配件金NT$3000，上網登錄再送WF-H800無線藍牙耳機。

Sony Mobile總經理林志遠指出，Sony Mobile在台推出5G服務時第一時間推出首款5G手機Xperia 1 II，在6、7、8月都在台取得安卓旗艦手機銷售第一名，支援台灣5G全頻段，也是螢幕唯一支援4K HDR的機種。也支援高解析音樂、並具備3.5mm耳機孔，音效上還支援前置立體聲喇叭，也可模擬環繞360音效；相機則支援獨家支援人眼、動物眼對焦，大三元鏡頭從遠到近都能覆蓋，3D iToF鏡頭的支援還可提升夜間對焦效果。

Xperia 1 II鏡湖綠-高效升級版。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 1 II鏡湖綠-高效升級版搭載高通Snapdragon 865處理器，記憶體升級到12GB，支援台灣5G全頻段，支援5G NSA架構，並具備EN-DC、DSS等5G技術。具備獨特21:9 CinemaWide HDR OLED螢幕，持握手感亮眼。針對使用者高漲的遊戲需求，支援了遊戲增強器，可提升手遊玩家的體驗，也具備H.S.電源控制功能，充電可將電力直供手機使用，讓手遊玩家在意的發熱情況不再上演。

Sony Xperia 1 II鏡湖綠-高效升級版在台定價NT$36990，將採限量推出，即日起開放預購，預計於11月上旬在台上市，將由台灣大哥大獨家銷售，資費方案11月起跑。11/3之前預購期間在Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony專賣店、momo購物網等限定店家購買，贈原廠配件金NT$3000，上網登錄再送WF-H800無線藍牙耳機。

(科技)