何姓女保母全天候照顧4個月大男嬰，在2018年1月3日凌晨餵奶後，僅稍微拍嗝，即安撫男嬰入睡，自己在旁睡著，清晨5時30分許發現男嬰臉色蒼白，送醫不治。經法醫研究所鑑定，男嬰因感冒呼吸道感染、溢奶及肺炎等原因，導致呼吸衰竭死亡。刑事部分，台中高分院依過失致死罪判6月；男嬰父母據此提出民事求償，台中地院以何女疏未注意照顧，判賠631萬餘元，仍可上訴。

何女是領有保母人員技術士證的專業保母，在2017年11月16日受託在家全日托育3個多月大的林姓男嬰，男嬰在同年12月6日感冒，因急性上呼吸道感染而有喝奶吞嚥不順，男嬰父母在同年12月30日帶回照顧，當晚餵奶時已有因痰夜哭而不喝奶狀況。

何女在1月3日凌晨餵完約150cc的牛奶後，僅稍微拍嗝，男嬰吐口含奶的痰後，並以枕頭墊住男嬰背部、以棉被包裹腹部，安撫他側睡在彈簧墊上，自己則因勞累而在旁睡著。何女直到清晨5時30分許發現男嬰臉色蒼白，實施CPR急救後，呼叫送醫不治送醫急救不治。

案經法務部法醫研究所解剖鑑定，研判男嬰生前因患有吸呼道感染、肺炎，又因溢奶造成呼吸道牛奶吸入、窒息，因呼吸衰竭而死亡。

台中高分院將過失致死罪判處何女徒刑6月，得易科罰金。男嬰父母並據此提出民事求償。何女答辯指稱，嬰兒溢奶及吸入牛奶時間，並不排除是在她接手照顧以前等理由。

台中地院法官認為，根據法醫研究所研判，因男嬰每3小時就喝一次牛奶，牛奶何時進入男嬰肺部難以評估，但食物吸入肺部常會造成呼吸困難，身體不適等症狀，最有可能主要是在最後一次吐奶吐痰；且何女餵完奶後讓男童側睡，並因勞累睡著，致男嬰無法翻身因牛奶吸入呼吸道，加上感染肺炎而引起窒息，認定何女疏未注意照顧，應負賠償之責，判何女應賠償林父318萬餘元、林母313萬餘元，共計631萬餘元。

(中時 )