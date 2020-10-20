存股小心倖存者偏差

存股是這幾年的顯學，不少從金融風暴後低點買進的人，享受到豐厚的報酬，但不是所有人都是如此幸運，成功者才敢跳出來展現戰功，這就是倖存者偏差。

存股變存骨

10多年前其實就有存股的風氣，那時候不像現在資訊容易取得，所以只要每年配息不差的股票，都有人納入存股標的，小黑那時候大學畢業不久，根本不懂股票投資，就請教家人，兄長推薦他存不少的陞技，每年配息1-1.5元，股價大多在15元以下，換算殖利率每年6.6%至少10%，我也就跟著傻傻存，存兩年累積到20張感覺非常穩定，根本不去追蹤營收狀況或是籌碼走向。

某天陞技突然出現營收巨減的消息，股價往下跌破10元，我那時很擔心問家兄，他的回答很像現在的存股族，他說不用擔心股價，那只是一時的，反正過去每年配1元以上，找不到如此好的股票，越跌更應該加碼，就這樣我維持每月加碼一張的習慣，結果股價持續往下，不到半年突然爆出陞技用過往的紙上公司進行假交易，公司營運早在1年前已經出問題，負責人嚴重掏空公司資產，股票就像康友一樣突然下市，從此股票變成壁紙，30萬的資金去存股變成存骨，這次事件讓我好一陣子不碰股票。

現在許多存股達人都有自己一套特殊的方式，隨時檢驗持股，他們不是傻存，也會機動調整，才能讓自己的存股不至於變成壁紙。

獲利跟不上股本成長，最好轉換標的

不少存股族新手愛配股票股利勝於現金股利，但是存股達人或老手反而寧可挑選穩定配現金的股票。

股票股利還原殖利率誘人，甜蜜的外表，隱藏極高的風險

一檔股票配出1元股票股利，代表股本膨脹10%，隔年營收與股價的影響有4種方向：

1.明年營收至少要成長10%才能與今年營收比較呈現持平的結果，這樣股價還能維持。

2.明年營收與今年一樣，這樣每月營收比會呈現年減小於10%的結果，股價會開始緩步下降，這是因為市場解讀這間公司股本成長，但是營收跟不上，未來恐有隱憂，要多關注。

3.明年營收出現年減超過10%的結果，市場上解讀除了營收跟不上股本成長外，公司整體經營一定有那個地方出現問題，這樣股價下跌速度會比較明顯，此時宜積極列入換股的選項。

舉例而言，佳格多年前也是熱門存股標的，我最多也存了快20張，就是貪圖從2009年開始每年約配1-2.5元的股票股利，讓股價從30多元漲到最高140元，佳格在2009至2016年都維持營收年增，股本每年增加10-25%還能成長，真的很猛，那時候以為會一直如此，但是2017開始，股本膨脹到頂點，營收開始出現年減的情況，當年開始只配現金2-2.5元，所以股價從每年75-95元的波段，修正成現在50-70的波段，股利約3.5%（股價70元計算）至5%（股價50元計算）。

未來除非佳格營收能再出現成長趨勢，而且現金股利配到3.5元以上，否則暫時不宜列入存股標的，現在主流玩法是波段衝浪股。

佳格股價（圖／PressPlay提供）

佳格股利分配（圖／PressPlay提供）

4.營收持續呈現年成長表現，股價會緩步上升，這就是價值成長型股票的表現。

玉山金的股本膨脹隱憂

玉山金股價（圖／PressPlay提供）

玉山金股利分配（圖／PressPlay提供）

玉山金從2010到2019每年配出0.7元以上的股票，玉山金也很爭氣，每年幾乎都是營收成長的好表現。

然而，今年2020年9月配股入帳後，股本膨脹，導致營收年減5.54%，市場上會解讀玉山金可能營收已經到頂了，未來一年若呈現年減1%至10%也不意外，股價開始緩步反應。

明年預估會配息1.2元，以25元股價計算，全配現金殖利率是5%，配現金與股票各半，還原殖利率約8.4%。若是配1元現金、0.2元股票，還原殖利率約6%。

現在要持續觀察玉山金獲利狀況，若未來一季營收是年減1-10%，股價就很難守住25元，比較可能會朝20-24元的波段邁進，希望玉山金營收能再次回到成長期，愛存玉山金的朋友，這些營收上的細節一定要多觀察。

免責聲明：文章資料為本人佈局心得，僅供參考，無買賣邀約之情事，投資人應審慎評估，盈虧自負。

本文由PressPlay專欄作家小黑授權轉載，原文刊於PressPlay

(中時新聞網)