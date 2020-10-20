許多賣場取消結帳替客人裝袋的服務，對此，一名網友認為這樣很不便，因為收銀員不幫忙，導致他無法逐一確認產品的數量及金額是否正確，須等到最後才能看，若刷錯需退款，還要找出東西來退刷，真的很麻煩。貼文讓網友們戰翻，不少人覺得由收銀員幫忙裝袋，可能衍生出「結帳塞車」和「亂裝、壓到東西引發客訴」問題，如此一來，倒不如由客人自己裝。

網友在臉書社團「全聯消費經驗老實」上分享，希望賣場能要求收銀員將顧客購買產品裝袋，即便是客人有自備環保袋也一樣，如此一來消費者才能在確認購買物品金額的同時，也不浪費購物時間。

該名網友表示，大部分在賣場結帳，店員會詢問是否要購買塑膠袋，如果說要，店員拿出袋子掃完條碼後，就會接著繼續掃其他產品，不一定會把買的東西裝袋，如此一來，消費者就要自己裝，導致無法確認消費金額，只能等拿到購物明細後再去核對，若有錯則須申請退刷等，實在是很麻煩，希望能改善此問題。

貼文曝光後引發網友討論，「有裝沒裝我都ok」、「要店員幫忙裝也是可以，就算你不裝也可以幫忙撐個袋子，好讓店員一個一個刷完順便幫你放進去，這樣是不是很多省時間，結帳又快也比較不會出錯」、「可以請全聯店員先裝到籃子裡，再到外面慢慢裝；要求店員裝袋只會延長收銀作業」。

也有網友認為，「會錯就會錯，不會因為幫消費者裝袋就不會算錯」、「要刷條碼又要裝袋，出錯機率可能更高」、「就是這樣拖時間才會請支援收銀」、「結帳就塞車了，還裝袋不就更慘」、「店員的擺放一定合你的意？萬一壓壞是否再抱怨店員東西亂塞？」

(中時新聞網)