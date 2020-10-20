「好久不見，我下禮拜要去看你，你最近怎樣？」「阿你認不出來老朋友喔…跟你借點錢方不方便阿？」詐騙花招千奇百怪，其中長輩最常招架不住的原來是「猜猜我是誰」…要如何阻止詐騙，進一步預防身邊的人被騙，如何判別真假金融機構或公家機構？

刑事局和國泰金控今(10／20)日舉辦「詐騙防衛隊桌遊大賽」，邀請北部上百位爺爺奶奶們來玩遊戲尬桌遊，了解詐騙花招，現場有人演警員、有人演銀行行員，刺激的比賽過程卻是笑聲不斷，來參加的長輩們不僅學到詐騙知識，勝出隊伍還能抱回高額獎金，參賽者說，「國泰和刑事局辦得活動很有意義，希望可以常常舉辦，要鼓勵朋友們一起來玩這套桌遊才不會被騙走辛苦錢！」

來自台北市大安區的「敦安隊」隊長趙婉君這次率領五位平常參加社區課程的學生一起報名桌遊大賽，她本身是台北靈糧堂益人學苑的桌遊老師，她提到桌遊可鍛鍊邏輯、肢體協調、身體節奏以及小肌肉平衡等，降低失智風險，國泰和刑事局的這套防詐騙桌遊，設計結合真實案例，遊戲內主角的恐慌值也和真實情境很吻合，因為人在緊張時的確會降低判斷能力，她也聽過長輩們分享到曾經被歹徒騙到法院門口交現金、跟假裝自己兒子的歹徒來電等各式各樣的詐騙手法，無論是哪個年紀或多高的教育程度都有可能落入詐騙陷阱，鼓勵大家一起玩桌遊學反詐。

另一位參加者錢老師是警大退休教師，聽到警察舉辦反詐騙活動，立刻報名擔任副隊長，藉由這次難得的機會，希望和朋友們一起學習反詐知識，擔綱起「詐騙防衛隊」尖兵。

刑事局預防科股長張伊君出席致詞時表示，這套桌遊「詐騙防衛隊」是來自臺大、國泰金控和刑事局各界的通力合作，透過官產學界的密切協力，針對銀髮族的需求、喜好、生活習慣，去進行創意發想、商品設計、具體實作，有效協助銀髮族提升防詐觀念，培養危機意識。刑事局規劃今年年底前，每個月要在全台舉辦100場的桌遊宣導活動，預估可影響超過一萬人，讓每位參加的民眾都能對詐騙多一分認識，就能多一分抵抗力，一起來反詐騙！

刑事局偵查員樓一慧於活動中分享，刑事局分析108年高齡詐騙被害人遭詐手法所佔比例，以「猜猜我是誰」佔30％最高、「盜冒用好友身分」佔19％次之、「假冒機構／公務員（俗稱「假檢警」）」佔18％再次之，且近年遭詐手法變動不大。另外，統計今年1-8月65歲以上銀髮族被害以詐欺案2,287人（占22％）最多，主要詐騙手法仍以假冒名義（盜冒用好友身分、猜猜我是誰）與假冒機構(公務員)居多，其中男性詐欺被害人約占4成、女性約占6成。

國泰人壽副總經理范千惠則表示，國泰金控2019年開發這套桌遊，結合實際案例和防詐教育，玩起來輕鬆簡單，老少皆宜，鼓勵長者邊玩邊學，提升防詐知識。國泰每年提供每人一天的有薪志工假，鼓勵同仁上班做公益，且為了推廣這套桌遊，國泰結合各地方當地的樂齡機構與警政機關，迄今已舉辦超過50場的反詐宣導以及本次桌遊競賽活動，希望透過桌遊寓教於樂的方式，帶領社區長輩們學習防詐知識，來守護自己辛苦一輩子的老本。

國泰人壽基金會總幹事鍾茂季也蒞臨活動現場，他說國泰的熱心志工參加完桌遊活動都很感動，就有同事分享這套桌遊玩起來很真實，以後如果聽到有人接到詐騙電話，還可以用桌遊學到的話術來勸阻被騙的親朋好友，透過桌遊活動，同仁們在受理長者提出保單借款時，更能將心比心，多詢問並觀察形色，主動和其子女聯繫確認，阻止高齡客戶被詐騙，發揮金融業職能。

國泰世華銀行法遵長黃允暐在現場分享，國泰世華銀行近3年成功攔阻超過180件詐騙案匯款，保護民眾的資產共計約新台幣1億元！國泰世華銀行的165家國內分行及24小時客服中心，建構全台反詐騙服務網絡，同步也透過科技系統輔助及資料分析，藉以發現疑似人頭帳戶使用之情形，採取控管及審查措施，透過完善的員工教育訓練及專業的臨櫃關懷服務，鼓勵客服人員隨時多一點關心、多一點同理心，用心幫客戶守護資產。

國泰世華銀行也利用之前暑假實習的機會，招募青年學子擔任桌遊志工，透過長青銀髮照護陪伴，更加了解國泰重視企業永續的決心，展現金融業的社會責任。

(旺報 )