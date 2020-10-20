台大雲林分院副院長、肝病專家陳健弘擬出飲酒新文化15字箴言，他飽受「被乾杯」的困擾。（周麗蘭攝）

台大雲林分院副院長、肝病專家陳健弘在雲林看診一個月發現的酒精性肝炎相當在台北5年所見，原因之一是雲林縣拚酒文化特別嚴重。該院與雲林縣警局20日同聲推動雲林飲酒文化「喝酒不開車、品酒不拚酒、敬酒不乾杯」。

臺大雲醫院長黃瑞仁表示，雲林鄉親非常好客，飲酒乾杯風氣盛行，對健康不是好事，台北的喝酒文化已漸漸改變，餐敘時酒使氣氛熱絡，但不要強迫乾杯。

黃瑞仁說，台大對禁止酒駕非常嚴格，前校長楊泮池時代只要教員的酒駕成立，馬上送教評會解聘，他若預知會小酌100％搭計程車赴宴，東道主也很樂意見到賓客搭計程車來，這意味著將賓主盡歡。

新任雲林縣警局長朱宗泰日前上任，黃瑞仁率同仁拜訪，雙方談及酒駕問題都認為喝酒文化必須改變。黃瑞仁說，基於醫學專業立場，他呼籲雲林縣民要改變喝酒文化，從台大雲林分院開始。

副院長陳健弘擬出飲酒新文化15字箴言「喝酒不開車、品酒不拚酒、敬酒不乾杯」，他表示自己喝酒會不舒服，每逢宴席被勸酒乾杯，他都會婉拒，但常遭受白眼，被認為是不尊重，用權勢逼酒是不好不對的，為避被乾杯擾只好減少出席餐宴。

陳健弘說，雲林鄉親勸酒拚乾杯的情形比北部嚴重，每每看到桌上、桌下的酒瓶嚇一跳，他一想雲林縣肝病猖獗，竟喝酒殘害肝臟，心就在淌血，所以想出三句口號勸大家喝酒要有品酒的方式和心情，要乾自己乾，不要互相殘害。

副縣長謝淑亞說，看到很多政治界前輩、同仁喝酒傷肝，大家會買健康食品延年益壽，但卻喝酒摧殘，為了生活品質與對家人負責，她呼籲品酒不要拚酒。

(中時 )