針對中天新聞台換照風波，總統府發言人張惇涵今天表示，NCC是獨立機關，相信NCC對任何的個案都會審慎的進行審查，總統府不會涉入，也會尊重NCC的專業判斷。至於蔡英文總統是否會比照當年前總統陳水扁處理TVBS一樣，出面對撤照踩剎車？他也重申，總統府不會也不可能涉入這個個案。

中天新聞台傳出政府擬予撤照，引發各界嘩然。針對媒體詢問中天電視台若遭撤照，外界質疑將對新聞自由造成傷害，張惇涵表示，NCC是獨立機關，依照相關的法律和程序作換照的審查，相信NCC作為獨立機關，對任何的個案都會審慎、審酌的進行審查，總統府不會涉入，也會尊重NCC的專業判斷。

至於新聞自由，他說，在場的都是記者，相信大家也知道，在台灣採訪是很自由的，不像中國要進去採訪是沒有自由的。

中天換照聽證會於26日舉行，將討論8大項目，但第7項「國家安全」讓學者專家直呼很突兀，外界也質疑國家安全另有國安會等主管機關，對此，張惇涵表示，NCC作為獨立機關，10月26日的聽證會的不管議程和內容，都要尊重獨立機關的判斷。

陳水扁執政時期TVBS也曾面臨撤照危機，陳水扁日前爆料，是他出面踩剎車才平息此案，媒體詢問「蔡總統是否可能比照陳總統出面踩剎車？」張惇涵則重申，既然NCC作為獨立機關，總統府不會也不可能涉入這個個案。

(中時 )