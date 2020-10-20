雖然臉書去年便宣布推出加密貨幣Libra，但消息一出便遭到各國政府和監管機構反對，尤其G7(美、加、日、德、法、義、英)反對在法規明確前放行Libra。而美國是否會推出央行數位貨幣(CBDC)，美國聯準會(FED)主席鮑爾(Jerome Powell)昨表示，在任何CBDC的發展過程中，對美國而言，「做對比做第一個更重要」。

根據《路透》報導，鮑爾在國際貨幣基金（IMF）主辦的數位支付問題小組討論會上表示，我們認為，做對比做第一個更重要，這意味著我們不僅關注CBDC的潛在好處，但也要關注潛在風險，並認識到重要的利弊權衡，需要仔細思考。

鮑爾表示，聯準會評估CBDC對一系列關鍵問題的影響至關重要，這些問題包括貨幣政策、金融穩定、網路安全及防止非法活動等。

鮑爾表示，雖然聯準會還沒有決定是否推出數位貨幣，但聯準會也正在進行自己的研究，也與其他央行和國際清算銀行（BIS）合作，積極參與數位貨幣未來前景的研究。

(中時新聞網)