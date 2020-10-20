一名在新竹擔任美語教師的美國籍男子Corey David，2017年因走私大麻遭重判7年4月有期徒刑，現在身上再多一案，2018年他又痛毆李姓台籍女友，讓她鼻骨、右手腕骨折，全身多處擦挫傷，新竹地院審理後，依傷害罪判他有期徒刑7個月。可上訴。

Corey David於2017年3月從尼泊爾搭機前往馬來西亞，再轉機入境台灣時，遭航警局及台北關攔查，當場搜出第2級毒品大麻1034.3公克，市價上看新台幣500萬元。

起出的大麻夾藏在10包檸檬茶葉及薄荷茶葉中企圖魚目混珠，Corey David在偵訊時辯稱，茶葉是要贈送給友人的伴手禮，完全不知道為什麼茶葉中會有大麻。儘管矢口否認犯案，Corey仍遭送辦，桃園地院依運輸第二級毒品，判他有期徒刑7年4月。

根據判決書，2018年10月，李姓前同事兼女友前往Corey住處堵人，談判感情問題。李女指控，Corey不耐煩之下，竟然用手壓低她的臉部，用膝擊、揮拳猛烈攻擊，見她倒地，隨即撿起大門鑰匙準備進屋，她上前阻止，又被COREY推開倒地，最後造成鼻骨骨折、疑右橈骨骨折、臉部手部膝蓋臀部多處擦挫傷。

事後COREY主張兩人互相拉扯，都有倒地，他只是正當防衛。但法官認為，二人傷勢嚴重程度與體型懸殊，不予採信。更指COREY智識已然成熟，閱歷應屬豐富，應依理性平和方式解決衝突，卻因不耐與李女談判，竟恣意毆打對方，顯然自我情緒管理薄弱，漠視他人身體法益，且犯後否認犯行，也未與李達成和解，審酌依傷害罪判刑7月。

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(中時新聞網)