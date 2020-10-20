苗栗縣政府文化觀光局與台灣「Taiwan Top」品牌團隊EX-亞洲劇團，聯手推出「亞洲有藝室」第3季展覽，以劇場服裝為策展主題，展現劇場服裝設計師工作室樣貌，展期自22日起至今年底，並將舉辦「舞台服裝的美麗與哀愁-親子體驗工作坊」，帶領小朋友體驗「一日服裝設計師」的樂趣，即日起開放報名。

苗栗縣政府文化觀光局中正堂「亞洲有藝室」拉近民眾與表演藝術距離，並由EX-亞洲劇團規畫系列展覽，以幕後大揭密為前導，透過認識燈光、舞台道具、面具、服裝、表演理論等，引領觀眾深入了解亞洲劇場的美學奧妙。

EX-亞洲劇團策畫「亞洲有藝室 Season 3 – 有服同享」，展間內試圖還原設計工作是樣貌，張貼工作流程文件。（EX-亞洲劇團提供／何冠嫻苗栗傳真）

EX-亞洲劇團策畫「亞洲有藝室 Season 3 – 有服同享」，自10月22日起至年底，邀請觀眾一窺設計工作室原貌。（EX-亞洲劇團提供／何冠嫻苗栗傳真）

EX-亞洲劇團指出，第3季以新製作《雨季的美麗與哀愁》為主題，攜手劇場新銳服裝設計黃致凡，將工作室樣貌濃縮展有藝室展間內，陳列所有道具，以及設計師如何蒐集資料、繪製草稿、打版裁剪等等流程說明和分享。

黃致凡表示，藉由這次機會讓觀眾再次看見身上的「第二層皮膚」如何製作、蘊含的意義，以及《雨季的美麗與哀愁》戲服背後所隱藏的無限小巧思。

EX-亞洲劇團行政總監林浿安說明，第3季亞洲有藝室的服裝主題與生活貼近，能增加和民眾更親密、友善的互動機會，尤其觀眾更能一窺設計工作室原貌，了解劇場的服裝是如何產生。

EX-亞洲劇團說明，「亞洲有藝室 Season 3 – 有服同享」展期自22日起至2020年底，不限身分和資格均可免費參觀，25日劇團也特別邀請服裝設計師親臨中正堂有藝室現場，舉辦「舞台服裝的美麗與哀愁-親子體驗工作坊」，帶領大家體驗一日服裝設計師，活動報名自即日起至21日止，相關訊息請上網報名(https：／／lihi1.com／T7ATT)，或洽EX-亞洲劇團，037-262860。

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