陞達科技(4945)主要從事風扇馬達驅動控制晶片研發、設計及銷售及微控制器IC的代理買賣，下午舉行業績發表會，預期將在近期掛牌上櫃。陞達科技今年上半年營收較去年同期的1.78億元雖僅增加約7%，但今年上半年基本每股盈餘1.32元明顯優於去年同期的0.9元，是受居家辦公及遠距教學或遠距辦公視訊的宅經濟興起，雲端大數據分析需求暢旺，推升伺服器需求動能，獲利成長率超過4成。

陞達科技目前資本額為2.68億元，專注開發風扇馬達驅動控制IC設計領域，在智慧化成為市場主流的今天，為提升設備穩定運行效率，散熱風扇適用於輔助各項儲存設備和需全天候進行高速運算之設備，及為達節省能源損耗及延長電池使用時間等目標，陞達科技致力開發低噪音、低振動、低耗能之節能產品，可應用於伺服器設備、通信機房、電源、高階顯示卡等終端產品的散熱風扇。陞達科技銷售的風扇馬達驅動控制IC的終端應用市場以伺服器產業為主。在微控制器IC代理買賣部分，主要配合供應商MCU產品進行程式修改或調整，以滿足其應用產品之需求。

陞達科技自有品牌的風扇馬達驅動控制IC具有控制單元與驅動單元高度整合之優勢，於技術與效能上皆能與國際大廠競爭。不僅可使馬達運轉時更為流暢，降低噪音及震動；亦具有高度整合特性，客戶在使用上不僅能降低整體成本，同時具有體積小、整合度高、效率高、使用容易及節能減碳等特點，故陞達科技的風扇馬達驅動控制IC在市場上具有競爭優勢，不僅獲得國際知名大廠採用，同時具有一定的市占率。

陞達科技108年度及109年上半年度之營業收入分別約為3.58億元及1.91億元，毛利率分別為43%及49%，基本每股盈餘分別為1.70元及1.32元。

(時報資訊)