為擴充產能，緯創(3231)今日(10月20日)宣布透過馬來西亞子公司Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd以馬來幣1.2億 (相當於美金2874萬或8.3億元新台幣) 收購Western Digital (Malaysia) Sdn. Bhd.工廠。緯創表示，緯創馬來西亞廠主要以IOT產品為主，為了擴大產能的需求而購買WD馬來西亞廠。

Western Digital Corporation(威騰電子)成立於1970年，總部位於加洲爾灣，是全球最大硬碟製造商，公司主要透過旗下子公司研發、製造、銷售資料儲存解決方案，讓消費者、企業、政府、及其他機構可用來創造、管理、保存數位資料內容。公司有提供桌上型電腦和筆記型電腦的硬碟及固態硬碟、Enterprise Performance及Enterprise Capacity企業級硬碟。此外，也提供應用於消費性電子的硬碟，可應用在監視攝影機、遊戲機、安全監控系統、機上盒、多功能印表機、娛樂及汽車導航系統等領域。

Western Digital Corporation旗下硬碟品牌包含WD、HGST、SanDisk，產品容量範圍從500GB到24TB，並提供各式不同的傳輸介面包含USB 2.0、USB 3.0、external SATA、FireWire、Thunderbolt、乙太網路連接等。公司產品銷售給全球電腦製造商、分銷商、零售商等，也提供給儲存裝置子系統供應商、專業代工廠、網路及社交媒體基礎設施商、PC及Mac代工廠。2016年5月12日，宣布已完成收購SanDisk。

中美貿易戰開打以來，緯創持續擴大非中國產能，是台灣代工廠中最為積極的廠商之一，目前在台灣設有桌機、伺服器產線，在東南亞佈局，除了規劃中的越南廠外，目前已有馬來西亞及菲律賓。今天再宣布以約8.3億元新台幣收購WD於馬來西亞廠房，擴大IOT產能。

(時報資訊)