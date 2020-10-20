金價還有機會登高嗎？花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，明年金價有機會挑戰新高，每盎司上看2200美元，1750美元可以低接。曾慶瑞認為，市場波動，美中貿易談判的態度，疫情是3大影響金價的主因，建議的資產配置不要超過1成，約5~8%。

大姆哥投顧則分析，現階段已臨近11月初美國總統大選，民主與共和兩黨對於聯準會極力呼籲推出的新一輪財政刺激規模目前仍意見相左，此將增添未來經濟復甦不確定性，聯準會難以降低貨幣寬鬆政策的強度，利率短期難因經濟持續復甦而大幅走揚，黃金價格相對有支撐。

中長期來看，新冠肺炎疫情除了造成經濟衰退外，亦將傳統央行貨幣體系帶入另一個階段，新型態貨幣政策的潘朵拉盒子已悄悄被掀開，在貨幣政策的邊際效果逐漸降低下，為提振市場信心與經濟成長動能，往後財政政策將扮演重大角色；然而，全球政府財政赤字已攀向新的高峰，未來全球央行將被迫以極度寬鬆的貨幣政策支應政府大規模財政支出，財政赤字貨幣化的框架已然成形，央行資產負債表持續擴張是必然的結果，長期來說，實質利率並不容易衝高。

高盛證券認為，黃金作為價值貯存的最後手段（Last Resort），在全球央行注入過多的流動性背景下，黃金價格有望在12個月內漲至每盎司2300美元。

(時報資訊)