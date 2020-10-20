群創(3481)活化小世代面板產能，將首次在明天的2020年「OPTO TAIWAN國際光電大展」發表液晶超表面平板衛星天線(LC Meta-Surface Antenna)，搶占航太級衛星天線市場。

群創液晶超表面平板衛星天線是攜手衛星通訊新創公司Kymeta，共同研發出的獨家液晶平板天線。隨著5G時代來臨，衛星通訊將翻轉全球通訊行業，太空服務公司SPACEX旗下的衛星通訊計畫Starlink，已發射800多顆低軌道衛星，開始試運營，目標是42,000顆的低軌道衛星網絡。

亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)等各大廠及大陸、歐洲等國家都積極規劃及投入建置低軌道衛星群。台灣政府也相當重視此產業發展，並推行「Beyond 5G低軌通訊衛星」主軸計畫來帶動台灣衛星通訊產業的發展。低軌道衛星通訊產業的崛起，地面上追蹤衛星用的掃描式天線的市場需求將出現大幅成長。

群創瞄準此B5G創新應用商機，充分展現技術創新與整合實力，將玻璃跳脫出只限於製造TFT LCD的框架，透過獨家製程技術，建置液晶天線產能。與傳統碟盤衛星天線相比，此款液晶平板天線不需馬達裝置追蹤衛星，因此外型輕巧扁平；使用TFT驅動的液晶衛星天線相較於傳統相位陣列衛星天線，同樣具有寬頻、高指向、廣角掃描的性能，且功耗更低，製造上使用現有的TFT LCD設備搭配群創獨家開發製程技術，成本極具競爭優勢。市場應用上將與快速移動交通工具結合，如豪華遊艇、頂級車用等，搶攻金字塔頂端客層及衛星互聯網、物聯網天線市場商機，為下世代衛星通訊系統開啟全方位嶄新格局。

(時報資訊)