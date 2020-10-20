美國輝瑞公司（Pfizer）與德國生技公司BioNTech周二宣布，在日本展開新冠狀病毒mRNA候選疫苖之第一期與第二期合併臨床試驗。

兩家公司發布聯合聲明表示，這項研究將招募160位年齡介於20至85歲的人員。此前輝瑞與BioNTech已經同意在2021年上半年，提供日本1.2億劑實驗性新冠疫苗。

輝瑞正在與德國合作夥伴BioNTech合作開發該疫苗，輝瑞此前已宣布最快可能在本月確認該疫苗是否有效，但還是需要全球44,000人投入試驗的安全性數據，這要到下個月才能取得。

日本已承諾在2021年中以前，為所有日本人民取得足夠的疫苗供應。除輝瑞之外，日本也和阿斯利康（AstraZeneca）等其他外國候選疫苗研發公司達成供應協議。

阿斯利康與牛津大學共同開發之實驗性新冠疫苗的臨床試驗，在英國一名志願者出現病症而暫停，但本月已經在日本恢復試驗。

(時報資訊)