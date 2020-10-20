真的是非常不愉快的回憶！一名男網友參加女性友人婚禮，因剛出社會、經濟狀況較拮据，包了1200元的紅包，卻拿不到喜餅，還慘被新娘媽媽洗臉「這樣我們划不來啦」，超慘痛的吃喜酒經驗。

原PO在臉書社團爆怨2公社分享這段遭遇，他表示，那是他出社會後的第一個紅色炸彈，「那時月薪僅22K，又住在外面，生活其實很緊繃，所以只包了1200元。」

不料坐下來後發現，同桌每個人都有拿到喜餅，唯獨他缺。另一位朋友知道了，因為和新娘的媽媽熟識，便打算等新人敬酒時再問。

不問還好，一問大家都尷尬了！新娘媽媽當著眾人面前，直接嫌原PO包太少，「我們一桌1萬2，這樣我們划不來啦」，甚至補刀「如果弟弟你想吃喜餅，阿姨可以拿一、二塊給你」。

此文一出，網友炸裂，直呼這位阿姨講話太超過，「哪有人看禮金發喜餅的，包多一點喜餅會高級一點嗎」、「怕虧就別辦婚禮」，還有人直言，「雖然不是新娘的問題，但這種朋友可以不要來往了」。

(中時新聞網)