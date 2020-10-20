六合夜市「骨牌退出潮」，疫情爆發後，超過50攤歇業。（照片/游定剛 拍攝）

南臺灣著名的高雄六合觀光夜市，隨著境外旅客銳減，加上近日疫情衝擊，近50個攤商歇業，一級戰區六合二路、自立二路，成了待租店面重災區。業者痛喊「生意剩下1成」。

六合夜市疫情爆發，攤商哭喊「生意剩1成」（照片/游定剛 拍攝）

位在高雄市新興區，鄰近美麗島捷運站，擁有60年歷史的六合夜市，過去興盛時期不少國外旅客，來台必朝聖之地，用餐時間攤商小吃大排長龍，整個夜市徒步區，人潮前胸貼後背，夜市周圍街道，更被數十輛遊覽車擠得水洩不通。

六和夜市徒步共食區，用餐人潮稀稀落落。（照片/游定剛 拍攝）

遠負盛名的六合夜市，曾被交通部觀光局評選為「最有魅力夜市」，境外觀光客人數佔了7成。疫情爆發後，人潮、生意直接砍半，過去每天傍晚6點後，規劃友善行人徒步區，機車不得進入，如今徒步區空蕩蕩，摩托車可直接進入，甚至有人將車子臨停在路中間。

攤商無奈表示，生意難做、咬牙還是得撐下去。（照片/游定剛 拍攝）

隨著境外旅客不來，再加上疫情爆發、觀光人潮銳減，根據六合夜市自治管委會官方資料顯示，全盛時期平日一天1.5萬至2萬人潮，假日更突破3萬人；疫情爆發後，平日僅剩5千至6千人左右，假日甚至僅剩下1萬多。而過去商圈約有175攤，疫情爆發後卻將近50攤暫停歇業，情況相當慘烈。

攤商自治管委會總幹事詹金翰坦言，目前一周看不到2輛遊覽車了。（照片/游定剛 拍攝）

回憶起2002年SARS疫情，六合夜市自治管理總幹事詹金翰接受《中時新聞網》訪問表示，當年遊客銳減、攤商緊張，不過僅影響3個月時間，但這次疫情卻從今年2月延燒至今仍未解除。詹更無奈表示，過去假日周邊停滿遊覽車，現在一個禮拜看不到2輛。

在地經營60年小吃店老闆娘表示，生意少了一半，擔心也要撐下去。（照片/游定剛 拍攝）

在地經營超過60年的小吃店，陳老闆無奈表示，因疫情關係影響，生意大概剩4、5成，擔心是一定的，撐不下去也要撐，不然大家都是擺攤維生。骰子牛老闆則表示，生意和以前差太遠，以前一天可賺四、五千，現在一天剩幾百塊，我們都這把年紀只能做這個，賺錢是不可能，至少不要賠錢就好。

(中時新聞網)