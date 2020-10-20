新北市新莊區丹鳳捷運站一號出口外，一名老爺爺不慎跌落階梯，頭部遭受撞擊造成出血，當下一名高中生經過，並利用手中的外套替他止血，並以手托住老爺爺的頭部，等待救護車前來救援，見義勇為的行為，感動不少人，而這名高中生正是就讀丹鳳高中的蕭子秦，他表示這名老先生臥倒於路邊時，讓他想起幾個月前才離世的爺爺。

據《自由時報》報導，就讀丹鳳高中的蕭子秦回憶事發當下，看到老爺爺臥倒於人行道上，原先想替爺爺撿拾掉落的鞋子，但靠近才發現爺爺頭部流出大片血跡，讓他憶起日前館長遭槍擊事件，媒體曾報導急救流程，就在他拿起衛生紙幫忙止血時，卻發現血流不止，他便毫不猶豫地脫下身上的外套，撐住爺爺的頭部，而一旁等待公車的民眾，也幫忙撥打119求救電話。

他見義勇為的舉止，獲得不少網友高度讚賞，對此，他則是謙虛地說道：「當時也有許多民眾一起幫忙」，他更相信今不管是誰遇到此事，都會與他有同樣的舉動。隨後他透露，外套因幫爺爺止血而染紅，事後也有熱心民眾提供塑膠袋給他，讓他感到相當溫馨。

至於，這起事件，也讓他憶起幾個月前剛過世的爺爺。他透露，求學至今父母忙於工作，大多時間都是與爺爺奶奶相處在一塊，其中他與爺爺的感情特別濃厚，但年邁的爺爺身體日漸衰落，在今年5月間離去，讓他悲慟不已。

他回憶，爺爺在他很小的時候，對他便無微不至照顧，總會推著推車帶著他四處走走看看，在他國三那年，爺爺身體愈來愈差，但家人怕影響正在準備會考的他，因此瞞著他。他表示：「最讓我衝擊的是，以前總是爺爺推著我，當時竟是我推著坐輪椅的爺爺」，總總回憶，讓他心裡立下志願，他期盼能考上台北藝術大學，用動畫的方式，追憶與爺爺的故事。

(中時新聞網)