世界上還是有許多溫暖的人事物，像是前陣子彰化一名男子看見一對小兄妹為了省錢只點了2碗飯來吃，擔心他們會吃不飽，竟主動幫忙埋單，還加點小菜和湯，希望能讓孩子們吃飽。最近，一名男子在超商看見女童領愛心餐不敢挑貴的便當吃，立刻霸氣掏出千元鈔給店員，替小妹妹加菜。

這名男網友在《爆怨2公社》中發文，表示自己日前到超商買東西時，剛好看見櫃台一名小妹妹正在和店員說話，接著還填了一張表格，詢問過後，他才知道小妹妹是來領愛心餐點的，只不過她似乎不太清楚可以使用的金額，站在食物櫃前猶豫不決，先是拿起了一個便當卻又默默放回去，最終只挑了水餃就拿去給店員微波。

店員見狀也擔憂地詢問小妹妹是否能吃飽，不過她堅強地回答：「吃得飽」，就拿著加熱好的水餃走到用餐區享用，PO主在旁邊目睹全程感到有些不捨，於是放下了本來打算要買的飲料，改拿一瓶牛奶和一個便當就走去櫃台結帳，請店員微波好後拿給小妹妹吃，並轉告她：「吃飽隔天上課才有精神」。

此外，PO主也把找零後的900多元交給熟識的店員，請對方以後看到小妹妹來，都可以讓她吃飽一點，還暖心地說道：「不夠錢再打給我，我再來補錢」。PO主透露，雖然自己不是有錢人，甚至才剛被資遣改開計程車，但希望能盡自己的一份心力，讓一個孩子吃飽一點。

網友們看到這段暖心的故事後，全都非常感動，紛紛留言稱讚他的善心之舉，「謝謝您的愛心，社會上需要幫助的人還很多，每個人量力而為幫助別人，社會會美好」、「願好人一生平安，有餘力要多行善」、「謝謝您，讓這個社會變得好溫暖」、「好人會有好報的，做好事不只別人感到暖心，自己也會覺得很開心」。

(中時新聞網)