和平區公所主辦一年一度的「和平盛柿·盟約五葉松」活動，24日起將在和平區谷關溫泉文化會館登場，系列活動持續到11月1日。（盧金足攝）

「和平盛柿·盟約五葉松」活動會場將規畫五葉松大型庭園景觀，提供民眾觀賞，總市值高達1億元，今天在宣傳會場安排多棵五葉松，讓民眾先睹為快。（盧金足攝）

和平區長吳萬福行銷甜柿、溫泉，秋天慢遊泰雅原住民部落好時節。（盧金足攝）

和平區的手工藝品令人驚艷。（盧金足攝）

活動以「五葉松原鄉、甜柿、溫泉」三個元素為主軸。（盧金足攝）

秋高氣爽到谷關泡湯、吃水果慢遊泰雅原住民部落好時節。（盧金足攝）

今年因為少颱風和雨量，反而造成台中市和平區柿子產量多品質好，是否會出現量多價跌？和平區長吳萬福20日在「和平盛柿·盟約五葉松」活動表示，和平區柿子是台灣甜柿發源地，耕作面積近1893多公頃，香甜味美，價格不受影響，和平還有捎來吊橋及谷關溫泉區、總價值上億五葉松庭園特殊景觀，秋高氣爽到谷關泡湯、吃水果慢遊泰雅原住民部落好時節。

和平區公所主辦一年一度的「和平盛柿·盟約五葉松」活動，24日起將在和平區谷關溫泉文化會館登場，系列活動持續到11月1日。

吳萬福說，今年甜柿非常甜美，因為今年風調雨順，每棵甜柿都結果纍纍，甜度與營養成分特別好，希望國人能多多品嘗，而且甜柿價格平穩，希望大家用輕鬆的心情來購買，輕鬆的享受。

為讓民眾更了解台中市樹五葉松之美，今年活動與經濟部水利署、台灣電力公司聯合舉行「台中市市樹第四屆市長盃五葉松特展」，在谷關溫泉文化館展示精選盆栽，100組五葉松造景盆栽參賽作品，姿態高雅，各具意境。

吳萬福表示，會場並安置五葉松大型庭園景觀，提供民眾觀賞，總市值高達1億元，今天在宣傳會場安排多棵五葉松，讓民眾先睹為快。

為落實「節約能源」、「河川保育」的觀念，2020和平盛柿盟約五葉松活動融入「綠色足跡·水電資源宣導」，並舉辦健走活動，從谷關捎來步道出發，全長約3000公尺左右來回腳程約60至90分鐘讓民眾邊走邊欣賞大甲溪峽式美景、捎來吊橋及谷關溫泉區的特殊景觀。

現場也安排四場水電資源宣導小遊戲，加強推廣愛護水資源行動，落實水資源生態教育，並贈送活動宣導禮品。

吳萬福強調，和平區有大甲溪貫穿，自然資源豐沛，農業發達，四季水果品質優良，也是台灣甜柿的發源地，甜柿耕作面積將近1893.30公頃，收穫面積達到1791.30公頃，特殊環境與氣候培育出的和平甜柿，包括富有、次郎及花御所等品種，果實肥美、口感鮮甜，膳食纖維、維生素、鉀、鈣、胡蘿葡素、鐵等營養成分豐富深受消費者喜愛。

和平區也是五葉松的故鄉，谷關地區更有坐落在神木谷大飯店的千年五葉松神木，秋高氣爽,現在正是到谷關泡湯、吃水果、賞五葉松的最佳季節，活動以「五葉松原鄉、甜柿、溫泉」三個元素為主軸。

特別結合泰雅傳統文化、各式DIY活動、甜柿展售行銷、溫泉產業等，設置農特產品展售區、文化產業體驗活動區，並推出部落生態旅遊導覽及摸彩活動，獎項有鮮美的和平甜、超享受的高級泡湯券，還有在地溫泉業者提供豪華溫泉住宿券等。

(中時 )