北市西門町20日凌晨發生民眾酒後口角，其中一方3人持棍棒、小砍刀，將傷者肚子劃破，所幸送醫並無大礙，警方在事發12小時後，將3名滋事的嫌犯逮捕到案，訊後依殺人未遂罪送辦。

24歲宋姓男子，昨天晚間酒後與朋友相約，打算到西門町喝酒聊天，行經昆明、漢口路口時，看到3人手上拿著手槍造型的打火機，還用槍頭朝他比劃，回嗆「看三小！」3人聽聞後，回車上拿棍棒刀械。

31歲李姓拿生存遊戲使用的小刀、32歲丁姓、20歲李姓持棍子，趁李步出超商，痛毆宋男，李持刀攻擊，造成宋腹部有10公分的穿刺傷，當場血流如注，3人見狀立即逃逸，與宋相約喝酒的男子，告訴警察他也不認識對方，僅路邊口角爆發衝突，沒想到對方竟然有帶刀。

警方根據車牌號碼，找到李嫌等3人躲藏新北市三重、蘆洲一帶，隨即前往抓人，3人遭逮時，自知警方會上門，其中李男手臂也受傷，簡單包紮還來不及換掉衣服，就被帶回警局偵訊，李等人坦承酒後一時衝動才會動手，已將凶刀丟棄，對於酒後行為懊悔不已。

路邊互看不順眼 男嗆「看三小」反遭刺傷腹部

(中時 )