勞動部日前祭出最高可貸10萬元的「勞工紓困貸款」，但期間屢屢傳出銀行職員超時加班情況嚴重，甚至還有勞工單月加班時數達61.5小時，但只要依勞動部函釋，通通不違法，但經全金聯爭取，勞動部近日函覆指出，「貸後管理不屬於事變」。

勞動部曾在今年3月函覆經濟部指出「為復原重建工作而有使勞工延長工時及假日出勤之必要時，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」實施期間（至明年6月30日），可適用勞基法32條第4項及40條有關「天災、事變或突發事件」特殊規定。

全國金融業工會聯合總會指出，若此次疫情導致紓困貸款為長期性業務，則勞動部應重新檢視關於紓困業務辦理屬於勞基法「事變」範圍解釋，以避免銀行業者濫用致使員工權益及健康遭到犧牲，甚至發生銀行員過勞憾事，因此向勞動部函詢。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，依函釋指出，紓困貸款因有急迫性，屬於「事變」，因此可依勞基法予以放寬單日工時上限、加班上限、一例一休等限制，近日函覆指出，「銀行業者因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，配合政府辦理紓困貸款相關業務，其後續貸後管理工作如為可事先預期且無時效緊迫性，亦可由預先調度或增派人力因應者，尚與前開有關『天災、事變或突發事件』情況有別」，意謂如催繳貸款等作業不得依但書放寬工時上限等限制。

(中時 )