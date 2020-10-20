勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所20日攜手中國信託商業銀行舉辦「領先布局．前進印度」線上論壇。勤業眾信聯合會計師事務所全球華人服務印度稅務服務會計師徐有德表示，從中美貿易戰開打，到今年華為正式被美國封殺，全球半導體、手機等供應鏈出現明確的「產地界線」，而印度成為新興熱門選項。

印度具備大量人口紅利、極具市場潛力，加上我國政府新南向政策，印度也因此成為台商投資熱點。而全球企業在新冠肺炎趨勢下加速產業鏈轉移，印度政府也趁勢推出租稅優惠拉攏外資與台商企業。

印度為了貫徹當地製造政策（Made in India）及振興境內投資，印度財政部去年底宣布將公司所得稅率從30％調降為22％，若為新設公司則可適用更優惠的15％稅率。此外，設立於經濟特區（SEZ）之事業，除了進口時免徵關稅或貨物商品稅外，更可於一定期間內享免納所得稅之優惠。

而印度也在2020年4月宣布「大規模電子製造業生產連結獎勵計畫（PLI）、電子零件和半導體製造計畫（SPECS）、電子製造聚落2.0」三大發展方案，吸引半導體業外資進駐。

徐有德也提醒，印度的稅制相當複雜且多變，以數位電商的課稅方式為例，在今年四月及十月即做出兩次變革。不過，近年來印度也持續朝向輕稅簡政的方向，透過電子化和更簡化的稅制，可降低台商投資困擾。

中國信託商業銀行斯里伯魯德分行分行經理江明群則指出，目前在印度經投審會核准之台商約有110家左右，主要為製造業、其次為批發零售業；台商分布則以北印最多、東印最少；而中信銀行新德里分行及斯里伯魯德分行各占南北一方，以利就近服務台商，服務範圍除涵蓋法金存款、融資、換匯等，也為印度央行核准之外匯指定銀行（AD Bank），提供客戶全方位的服務。

同時，印度為外匯管制國家，對於外匯進出管控相當嚴格。中信銀行在1996年成立印度新德里分行，至今已邁入第24個年頭，為早期進入印度市場的銀行之一，後於2012年南印斯里伯魯德設立了第二家分行，未來亦將持續擴大對印度市場的經營。

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