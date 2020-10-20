小米展現成為台灣65吋液晶電視龍頭的企圖心，20日發表內建Google語音助理及藍芽連接功能的65吋4K HDR智慧液晶電視，售價刻意壓低至18,999元而為同尺寸及同規格65吋液晶電視最低價，22日上午在小米商城首賣，首波限量約千台，售價為16,999元開賣。

台灣小米業務協理蔣坤揮表示，小米今年第二季全球銷售280萬台液晶電視，擠身為全球前五大液晶電視品牌。小米這次發表65吋智慧電視，是小米首次在台灣推出大型家電代表作，也完成小米推客廳聯網智慧家電的最後一塊拚圖。小米65吋智慧電視售價訂為18,999元，是同尺寸、規格65吋電視最低價。小米內部也評估引進55吋智慧電視在台銷售的可能性，最快明年引進台灣販售。

台灣小米指出，小米65吋智慧電視外殼是金屬機身，採用4K HDR 10-bit廣色域螢幕，支援HDR10+動態影像處理，搭載20W杜比喇叭DTS-HD揚聲器，內建安卓Pie 9.0作業系統，可以預載Netflix、Youtube、遠傳friDay影音、KKTV、LiTV立視線上影視、CATCHPLAY+等影音平台。提供機身兩年完整保固及專業基本安裝服務。

小米65吋智慧電視敲定22日10點起在小米商城mi.com首開，並提供米粉限量約千台，售價降至16,999元開賣。24日起，在小米之家台北信義威秀店舉辦實體門市獨賣，11月起，在小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館及燦坤3C等實體及電商平台陸續開賣。聲寶、東元、大同、禾聯碩、奇美及夏普等土洋家電品牌預計第四季推出電視新機型搶市，小米新機採最低價策略上市，將對土洋電視品牌造成極大威脅。

蔣坤揮指出，台灣電視市場目前每年需求80多萬台，其中65吋電視佔比13％～15％，年需求10多萬台，LG、三星、Sony及飛利浦等品牌電視銷售金額市占率12％～13％，小米目標是電視在台灣上市一年後，台灣台灣65吋液晶電視銷售台數第一名。

(工商 )