櫃買中心今（20）日表示，對寶得利國際公司（5301）延遲申報重大訊息及資訊申報資料處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，寶得利國際公司109年8月13日經董事會決議新增三筆資金貸與共計2,500萬元，惟未依規定於期限內公告及發布重大訊息，而遲至109年9月16日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

(工商 )