寶得利延遲申報重訊 遭處違約金3萬元 15:502020/10/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（20）日表示，對寶得利國際公司（5301）延遲申報重大訊息及資訊申報資料處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，寶得利國際公司109年8月13日經董事會決議新增三筆資金貸與共計2,500萬元，惟未依規定於期限內公告及發布重大訊息，而遲至109年9月16日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 (工商 ) #寶得利 #櫃買中心 #延遲申報 #寶得利國際 #處以違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明師中醫5億未申報 約談負責人 04:102020/10/20 地方新聞 三星電視吳寶春強強聯手 視覺味覺雙重享受 04:102020/10/20 時尚消費 明師中醫短報收入逾5億涉逃稅 創辦人李一宏200萬交保限境 07:382020/10/20 社會 台中市民每年疑吃下3萬多噸有農藥顧慮蔬果 農業局：採購質譜儀把關 16:352020/10/20 生活 樺晟跨足生技 攜手生寶搶再生醫療百億商機 10:522020/10/20 財經 搭防疫熱潮 威寶推體溫監測系統 04:102020/10/20 財經要聞 熱門股－南寶 多空量能轉強向上 04:102020/10/20 證券．權證 陸傷我駐斐代表處人員 遭批處理慢半拍 15:262020/10/20 政治 大陸建設趁勝追擊 明年重押台中 04:102020/10/20 證券．權證 《產業》生寶攜手樺晟 搶攻再生醫療市場 11:412020/10/20 財經 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 又被殺了！ 瑞典5G頻譜拍賣 禁用華為、中興設備 - 要聞 美股暴殺 台股還要搖擺多久？專家爆最大變數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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