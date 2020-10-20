「甜蜜天后」王心凌今（20日）以中空造型出席「Cyndiloves2sing愛．心凌巡迴演唱會2021旗艦版」記者會，甜美性感又帥氣！她日前被拍到與科技新貴藍蔚文一起去吃牛肉麵，今受訪表示，跟朋友一起吃飯、唱歌是很正常的事，屆時他是否會去看演唱會力挺？她說，「好朋友都會來啊！」，表示他已跟親友一起團購演唱會門票，被問是否帶他見過媽媽？她則語帶保留說，「我不會所有的朋友都帶給媽媽看」。

她和楊丞琳是姊妹淘，楊丞琳之前沒有特別想結婚就被求婚了，第一時間跟她分享喜悅，王心凌說：「看到她的求婚影片，覺得她很幸福、很替她開心，看到眼眶紅了！」但楊丞琳被拍下求婚影片時素顏，王心凌說，「丞琳很難騙，如果阿榮要她妝髮，可能會被查覺」，她自己則不希望素顏時被求婚，笑說「我希望我未來的另一半盡量不要，就讓我查覺吧！讓我好看。」至於想要何時結婚？她說「我也不知道耶」，表示感情方面的事情順其自然。

王心凌今在記者會上小露酥胸及23吋纖腰，展現性感姣好身材，談到演唱會服裝尺度，她直言，上次演唱會就很露，該露的都露了，這次演唱會服裝還沒定，腿是一定會露的，她可以接受自然的感性，但不確定尺度能否像蔡依林那麼大。42公斤的她，天生骨架小，加上持續健身5、6年，一週至少兩次，身材保養得宜，她除了練身體，月底也將開始排練演唱會，今年耶誕節和跨年都會在工作中度過。

她將於明年1月2日登上台北小巨蛋開唱，除了打造全新華服，歌單也改了3次，「已經被我改的像一場新的演唱會」，她也正在邀請嘉賓，不過尚未確定對方會不會答應，她僅透露「是一位風格迥異的前輩」，令人好奇。「王心凌Cyndiloves2sing愛．心凌巡迴演唱會2021旗艦版」門票10月21日13：30開賣，購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)。

王心凌今身穿中空裝出席演唱會記者會，小露酥胸和蠻腰。（石智中攝）

王心凌今身穿中空裝出席演唱會記者會，小露酥胸和蠻腰。（石智中攝）

王心凌今正式啟動「王心凌Cyndiloves2sing愛．心凌巡迴演唱會2021旗艦版」演唱會。（石智中攝）

(中時 )