不少人都有成人痘問題，都過了青春期，紅腫的痘痘還是長不停，甚至連粉刺都來摻一咖，讓肌膚變得超差，看著自己就好想哭，這有時候並不是保養的問題，而是要從根源開始改變．改善自己的3點飲食習慣。

．碳水化合物及糖

含有大量碳水化合物的麵包是禁忌。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

含有大量碳水化合物的精緻澱粉和含糖食物，被人體吸收後會血糖快速升高，刺激皮脂腺分泌油脂，造成膚況不穩定，出油量增加，痘痘粉刺問題也隨之而來，因此最好還是以水代替含糖飲料，也要少吃甜食。

．高脂肪食物

炸物是大忌！（圖片來源：免費圖庫pixabay）

大家都知道，油脂含量高的速食和油炸物不只會造成肥胖，同時也會刺激皮脂腺分泌，引起肌膚發炎狀況，容易長痘痘的人，千萬要杜絕，偶爾吃一次還可以，但不能長期攝取，要多攝取一些蔬果，才會營養均衡。

．乳製品

乳製品也會影響到肌膚。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

乳製品會影響痘痘的生成，因為其中含有動物性荷爾蒙，會影響到激素變化，間接造成痘痘生成，有研究顯示，喜歡吃乳製品的人，長痘的機率比一半人多出4倍，如果有痘痘困擾的話，還是盡量以豆漿代替牛奶等乳製品。

(中時新聞網)