捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)8月訪台灣後，引發該國執政黨與中國大陸譴責，他所屬人民民主黨(ODS)10月初在該國參院1/3席次改選贏得27席中26席，捷克似乎將成為中歐少數反中親美橋堡。該國最大電信商CETIN周一也確認，在5G網路上不再與陸企華為或其他廠商合作，瑞典商愛立信(Ericsson)是該公司唯一5G供應商。

CETIN母公司捷克國際投資集團董事莫利納爾(Vladimir Mlynar)證實愛立信在招標中勝出消息。CETIN正在首都布拉格、科林(Kolin)的部分地區展開5G試營運。

在美國尚未發動今年2波針對華為制裁令與明確定義該國發起「淨網計畫」(Clean Network)前，華為是CETIN主要5G設備供應商。儘管捷克情報單位2018年就警告勿使用華為設備、軟體，但去年CETIN高層仍強調和華為技術相關風險是在可控範圍內，並稱若華為撤離捷克，將不利於公平競爭，因為5G設備商的選擇並不多。

外媒分析，美方壓力是迫使CETIN放棄華為主因。上個月17日，捷克媒體曾報導華為沒有通過捷克國家安全局(NBU)的秘密安全檢查。

(中時新聞網)