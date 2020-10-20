40歲男星Gino（蔡東威）外型俊俏、身材高挑，從偶像團體K ONE出道，後來參與電視劇《紫禁之巔》走紅，演藝事業跨足主持、歌星與演員；不過他的感情世界至今空白，原來是被初戀女友傷透心，導致一直不敢勇敢愛。

Gino近日在節目《單身行不行》難得鬆口洩情事，他透露自己19歲才談戀愛，算是很晚開竅的男生，當時一頭栽下去，深深地愛上女友，交往時間2年多，某次女友說要陪妹妹去台中考護校，Gino不疑有他，便回爸媽家吃飯過夜，沒想到半夜兩、三點的時候，突然有一通陌生電話，打擾他的清夢。

電話那頭相當吵雜，似乎是在夜店，陌生男子劈頭就問：「你是不是某某某，我是Mary（女友的化名）的男朋友。」由於Gino女友在學校是校花級的正妹，常常會有人故意叫囂，因此他不以為意，正當準備掛掉電話，對方居然把Gino在淡江大學附近租的套房內部擺設、電腦桌布等清楚的說出來，讓他瞬間秒醒，赫然驚覺事情的嚴重性。

小王怎麼會知道Gino的房間？無疑就是女友帶他去的。Gino掛掉電話後手足無措，內心相當崩潰，走進爸媽的房間蹲地痛哭，把爸媽嚇了一跳；為了查清楚真相，Gino打了超多通電話給女友，哭到早上才撥通，由於心情悲憤夾雜，脫口而出的都是不堪入耳的話，把女友痛罵一頓，說怎麼可以這樣對他，女友聽完後向Gino說：「你對一半錯也一半。」表示他已經把話說得那麼難聽了，彼此的關係就回不去了，Gino一聽反而急了，發現自己不能沒有女友，開始哀求她不要走，但這段感情還是劃下句點。

Gino表示，女友的確有劈腿，但也被小王設計，說要借廁所才把他帶到家中；歷經這段慘痛的初戀，Gino的潛意識一直害怕再度被傷害，即便遇到再好的女生，都不敢放太多感情，直到40歲對婚姻仍無憧憬，想全心全意的拚事業。

Gino的情傷，導致他不敢放太多心思在感情上。

(中時新聞網)