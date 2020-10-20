新北市議會民進黨團20日總質詢，議員賴秋媚帶上「警蜂動態影像蒐集機及辨識系統1.0」頭盔詢問新北市科技防衛城進度，侯友宜表示，目前這個天眼頭盔仍在實驗階段，員警執勤過程就能直接掃描車牌查找贓車，比手抄、手傳效率更高；警察局長陳檡文說，目前在兩個分局試用40個頭盔，最快年底上路，侯友宜也預告新的第二行政中心也將建置最新110勤務指揮中心，全面提升監視系統效率，打造科技防衛城。

民進黨團林銘仁總召、何淑峰、周雅玲、黃俊哲、鍾宏仁、李倩萍、林裔綺、賴秋媚20日下午針對新北治安聯合質詢。

周雅玲指出，市長擔任過警政署長，但新北治安卻沒有日益良好，日前五股才剛開13槍，案件數字沒有降低。

侯友宜解釋，這個算法我很專業，事實上六都整個槍擊案下降率達37.5％，是全國最多，但他永遠不會因為槍擊案下降多就滿意，因為這是感受問題，就算只有一件，他也會緊盯，新北確實還可以做得更好。

而新北市議員賴秋媚則戴上天眼頭盔直呼自己是「智慧戰警」，詢問新北目前該頭盔普及率。

侯友宜說，頭盔可以透過連線，直接在行車過程就能辨識車牌，還有語音系統讓警方可以立刻行動，減少手抄手送的時間，一定可以增加效率。警方表示，目前在兩個分局試用40個頭盔，最快年底上路。

(中時 )