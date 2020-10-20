在最後期限逼近之際，投資人縮手觀望華府能否就新一輪財政激勵方案達成協議，周二日股追隨隔夜美股走跌。

周二收盤，日經225指數跌0.44%，為23,567.04點。東證一部指數收跌0.75%，為1,625.7點。

因獲利了結賣壓湧現，以及投資人不願在美國大選、國內外財報等重大事件前大舉布局，日股午後跌幅擴大。

美國眾議院議長佩洛西的發言人漢米爾（Drew Hammill）周一表示，議長佩洛西與美國財政部長穆努欽在周一下午的通話中，「繼續縮小分歧」。此前佩洛西表示，對於在11月3日大選之前通過新紓困方案感到樂觀，但也強調必須在周二結束前達成協議，才可能在選前通過法案。

東證核心30指數成分股中，以索尼公司上漲1.83%，表現最佳。東日本旅客鐵道收跌4.57%，跌幅最大。

東京巨蛋上漲1.50%，因媒體報導香港對沖基金 Oasis Management已經向東京巨蛋提出召開股東臨時會，以撤換領導高層的請求。

(時報資訊)