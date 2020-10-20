後疫情時代，保障與投資收益兼顧的投資產品較為投資人青睞，在市場波動仍大的局勢下，更凸顯了風險控管機制的重要。投資型保險領導品牌法國巴黎人壽攜手投資策略專家台新投信，創新業界、跨業聯手，推出全新「P85安全網投資帳戶」，其特有的3D防護機制-1D低波動股票投資(De-Volatility)、2D多元資產動態調整(De-Risk)、3D動態調整投資策略(De-Downside Loss)，提供保戶省心、安心的投保選擇。

全新的「P85安全網投資帳戶」於類全委保單中，以其3D特色：低波動股票投資策略、動態調整資產配置進行波動度控管、投資帳戶致力於追求控制下檔防護的目標，在過往最高淨值之85%，打造投資安全防護網為客戶控管風險，且具備類全委保單的優勢，由專業管理團隊操盤，為投資型保險保戶做多元資產動態調整，同時加強自身保障。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽一向致力於提供保戶創新投資型保險商品及投資帳戶，本次有機會與我們的策略夥伴台新投信聯手推出「P85安全網投資帳戶」，打造兼具穩健成長與下檔防護創新投資型保險帳戶，符合市場趨勢也滿足客戶需求。戴朝暉繼續補充，有別於其他投資帳戶，「P85安全網投資帳戶」特有的「3D防護機制」，讓保戶在充滿變數的金融市場中，亦能透過防護網機制，面對未知的風險，並透過最適資產配置比例，達成保障與投資的目標 。

台新投信總經理葉柱均表示，2020年已接近尾聲，惟種種因素使得市場不確定性仍高，在市場波動不斷的大環境下，投資人應該要繫好投資安全帶，才能降低風險、加強保障。這次有機會與法巴人壽聯手，針對控管波動率與回檔機制兩大功能著手，將「P85安全網投資帳戶」打造成以低波動股票策略追求更好的投資機會、以投資機制追求過往最高淨值之85%為下檔防護目標，因應金融市場的變化，直接解決投資人的困擾。

「P85安全網投資帳戶」有以下3D防護機制：特色一、de-Volatility以「低波動股票、公債」基金及ETF為主要投資範圍。從長期市場實證中，「低波動」其實不見得代表「低報酬」，因為低波動的股票有許多體質佳或是合理估值的公司，在大盤指數回檔時有著相對抗跌的表現，蓄積能量在市場轉佳時以更好的起跑點出發。「P85安全網投資帳戶」選擇低波動基金及ETF為主要投資範圍，並搭配公債ETF進行配置，建立一個低波動的投資組合，重視穩健型股票並具有隨漲抗跌之特性，是市場變動急遽時期的投資首選。

特色二、de-Risk 波動度控管多元資產動態調整。近年來金融市場遭逢重大事件影響，固定的股債配置僅能提供基本抗震效果，波動度控管則可以在日新月異的環境變化中，透過「動態」監控最新市場價格，以最有效率方式進行股票、債券、和現金的比重配置，進行最佳佈局。

特色三、de-Downside Loss TIPP投資策略增加防護力。多數投資人都有一個共同經驗，當市場持續下跌時而不知道何時可以止穩時，通常會熬不過內心壓力與掙扎而認賠出場，「P85安全網投資帳戶」運用量化機制追求以過往最高淨值之85%為下檔防護目標，也就是當帳戶淨值接近下檔防護目標時，此投資帳戶會暫停既有投資策略，轉換至貨幣市場工具，以避開空頭市場可能對資產造成之影響，降低保戶投資時的心理負擔。前述下檔防護目標為投資操作模型中計算限制因子，為控管所設定之參數，惟非為絕對之保證金額，「P85安全網投資帳戶」無保本亦不提供淨值之保證。

法國巴黎人壽表示，面對市場波動，投資型保單可滿足保戶同時擁有投資與保險的需求，而透過由投資專家代操的類全委保單，更是保戶在市場急遽變動時期相對可靠的選擇。法國巴黎人壽全新推出的「P85安全網投資帳戶」，首支連結此投資帳戶的投資型保險商品「豐利好滿意」將於兆豐銀行首賣，將提供壽險和年金兩種平台選擇，可滿足壽險保障或退休理財規劃等不同需求。多元保單幣別可供資產配置選擇，零保費費用，可讓保戶繳交的保費在投保初期可高度投入投資帳戶。

法國巴黎保險集團台灣區總經理丘舒盈表示，「P85安全網投資帳戶」除了是法國巴黎人壽與台新投信創新的跨業合作外，本投資帳戶得投資之子標的包含同為法國巴黎銀行集團下之法銀巴黎投顧所代理的低波動基金，希望未來能有更多機會連結法國巴黎銀行及保險集團內的各項資源，為台灣的保戶帶來更多創新的保險服務體驗。

(時報資訊)