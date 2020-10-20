工控記憶體模組廠宜鼎(5289)和華碩(2357)正式宣佈，兩家公司將展開新戰略夥伴關係，針對工業物聯網以及全球客戶，共同推出符合智慧物聯架構的遠端管理解決方案，搶攻全球智慧物聯市場。

作為合作的一部分，華碩首先將為其PE200U產品系列，配備宜鼎新一代智慧儲存InnoAGE SSD，透過其全球獨創的頻外管理功能，該產品系列將為全球5000億個IoT設備提供更可靠，更安全的物聯網遠端管理。

根據研究預估，到2030年，目前全球的500億個IoT設備將會大幅增加十倍市場規模，隨著智慧製造與智慧物聯興起，市場也催生兼具經濟與高效的遠端管理技術。由宜鼎與華碩共同合作的物聯網遠端管理方案，包含融合了頻外管理技術的InnoAGE SSD，並與ASUS IoT Cloud Console(AICC)管理平台整合，加入管理儲存設備與即時更新的iSMART功能，以全球獨創的雙頻管理機制，確保最佳化的遠端設備管理，同時大幅降低成本，幫助客戶營運智慧化一步到位，達成智慧物聯設備快速升級的目標。

宜鼎所專利開發的InnoAGE SSD，是全球第一款專為AIoT架構設計的SSD產品，強調是全球第一個整合邊緣與雲端功能的AIoT智慧儲存載體。此次以華碩PE200U系列的智慧物聯解決方案，整合宜鼎InnoAGE固態硬碟內建的頻外管理技術，提供全球IoT設備管理升級，目前在北美、中國、歐洲等地市場都已逐漸導入，並針對機器視覺相關領域，如道路車流、環境偵測，與工廠的瑕疵檢測等設備進行推廣，後續將穩健拓展至全球佈局。

作為工業級儲存領導品牌，宜鼎除了持續聚焦與深入各種不同工業應用領域外，近年也透過集團式經營，持續佈局AIoT生態系的策略合作。

宜鼎國際董事長簡川勝表示，宜鼎的前瞻性產品InnoAGE SSD，結合華碩領先的物聯網技術，不論在產品或市場上都將相互合作支援，穩健推向全球邊緣應用。

(時報資訊)