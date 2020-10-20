大陸國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉20日指出，預計到2020年底，大陸新冠疫苗的年產能將達到6.1億劑，2021年，大陸新冠疫苗年產能在此基礎上會有效擴大，來切實保證大陸以及全球其他國家對新冠疫苗的需求。

科技部社會發展科技司副司長田保國稱，目前大陸新冠疫苗研發工作總體上是處於領先地位，已經有13個進入了臨床階段。其中滅活疫苗和腺病毒載體疫苗兩種技術路線共4個疫苗進入了三期臨床。4個進入三期臨床試驗階段的疫苗總體上進展順利，截止到目前共計接種了約6萬名的受試者，未收到嚴重不良反應的報告，初步顯示了良好的安全性。

國藥集團董事長劉敬楨則表示，目前，國藥集團中國生物所屬的北京生物製品研究所和武漢生物製品研究所這兩款滅活疫苗現在正在阿拉伯聯合大公國、約旦、秘魯、阿根廷、埃及等10個國家開展三期臨床實驗，目前已經接種5萬多人。他透露，目前滅活疫苗總共接種的試驗者數量達到6萬人，各方面反映還是非常不錯的。

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