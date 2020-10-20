觀光局副局長林信任今（20）日說，今年疫情下國外自行車需求升高，國內出口暢旺，國人也更重視騎自行車，觀光局決定續辦第九屆自行車登山王競賽，即使百萬元冠軍獎金因紓困「移緩濟急」，經費縮水只剩10萬元，但今年仍有逾百位外籍車友相挺參賽！

「臺灣KOM自行車登山王挑戰」今年邁入第9年，觀光局說，今年賽事將於23日上午6時，從位於海平面的「太平洋濱花蓮七星潭」，經「太魯閣」高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達臺灣公路最高點合歡山的「武嶺」；選手將挑戰從海拔0公尺直上3,275公尺，全長105公里。

觀光局說，這條充滿傳奇性並具有高度挑戰性的經典路線，2014年被法國銷售量最大的自行車雜誌Le Cycle評選為世界十大最艱難登山耐力賽之一，與歐洲阿爾卑斯山同等級的賽事齊名，並獲得在全球自行車壇極具影響力的加拿大Global Cycling Network（GCN）及許多國際權威媒體及選手評價為「世界上最艱難的比賽」。

林信任指出，往年賽事都有約500位國際車友來台，今年雖有疫情，仍獲得「在台外國人」共103位人相挺，另有322位台灣人，總計來自美國、菲律賓、英國、丹麥、德國、瑞士、日本、澳洲、法國、馬來西亞、荷蘭、比利時、加拿大、葡萄牙、中國、西班牙、香港、韓國、紐西蘭、喬治亞、波蘭和臺灣等共計22個國家地區，共計425位選手參與。明年迎接自行車旅遊年，將推出一系列活動，做大自行車商機。

觀光局說，整段賽事的前80公里，自18公里處正式放行點起，就以平均8％的爬升率，穿越壯麗的太魯閣峽谷向上攀升。壓軸好戲則是從大禹嶺開始最後10公里、坡度17到27％的天堂路。高難度的挑戰性，結合令人讚嘆的沿途美景，成為本賽事的獨特魅力。

(工商 )