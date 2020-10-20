#贈票 |《綁票追殺令》電影交換券抽贈幸運讀者

#終極警探布魯斯威利年度動作強檔

動作場面精彩刺激，讓您狂飆腎上腺素！

科技公司總裁查默斯（布魯斯威利飾演），他的女兒創造出一個足以毀滅世界的量子AI系統，卻因此遭到恐怖組織綁架，並脅迫查默斯付出代價。查默斯雇用同為前海軍陸戰隊雇傭兵的米勒（傑西麥卡菲飾演），試圖深入敵營，卻意外發現誤入死亡陷阱。想要生存下去，只能團結抗敵。查默斯最終能否成功制裁歹徒、救出女兒呢？

活動日期：即起至 2020/10/23

活動獎項：電影特映券《綁票追殺令》兩張（僅限10/23-10/29場次使用）

中獎聯絡：私訊通知

中獎回覆：前來本社（台北市萬華區）領獎時當場回覆小編留言即可

領獎時間：中獎聯絡私訊一併告知

活動辦法

Step 1／加入中時娛樂粉絲專頁（https://www.facebook.com/wwcte/）

Step 2／於臉書分享此活動中時電子報專文（公開）

Step 3／於中時娛樂粉絲專頁活動貼文下留言「《綁票追殺令》搶救愛女大作戰」並Tag 三位好友即可抽獎

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※ 《中時娛樂》有權不事先告知下取消活動或更改活動內容。

（采昌國際多媒體提供）

(中時 )