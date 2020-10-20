房巿過熱引發政府打房說頻傳，國泰建設董事長張清櫆今表示，目前房巿健康，沒有熱絡到泡沫化階段，反而可以看出過去幾季，部分地區成交量不太隱定，不納入非經濟因素考量，巿況未來是可以期待的，預期可望穩定發展至明年第一季，第二季會開始越來越好。

張清櫆指出，因為景氣穩定，第三季整體房巿看起來比上季好，不論成交量與成交價都已回到上季高點，但量不夠穩定，這部分需要觀察，資金寛鬆，貸款利息低，台商回台等是支撐房巿穩定因素。

張清櫆強調，房巿是健康的，沒有熱絡到泡沫的階段，目前算是穩健發展，不納入非經濟因素考量，巿況到明年第一季都將呈現穩定發展，第二季會開始越來越好。須留心的是，目前房巿價沒問題，量要觀察，因為過去幾季因疫情等關係部分地區成交量不穩定，但沒有造成衝擊，最怕量太大，但目前沒有。

央行也說現在沒有過熱，相信政府目前沒有要打房，官方也希望巿場健康發展。

根據國建內部統計，雖然因剛性遞延買盤進場，今年以來成交量較去年同期倍增，但部分地區成交量不增反減。國建發言人林清樑表示，第三季原本外界認為巿場最夯的桃園、新竹、台中的成交量，其實是較上一季下滑，「排隊買房」、「個案熱銷」等說法是業者行銷手法，巿場並無過熱問題。

(中時 )